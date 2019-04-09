بوتين: روسيا تعارض أي زيادة خارج السيطرة في أسعار النفط

قال #الرئيس_الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع أوبك، لكنها لا تدعم أي زيادة خارج السيطرة في أسعار النفط، مضيفا أن السعر الحالي يناسب موسكو.

وأفاد #بوتين ، متحدثا خلال منتدى في مدينة سان بطرسبرغ، أن لدى الشركات الروسية خططها الخاصة بها وإن برامجها لاستغلال حقول جديدة ينبغي أن تؤخذ في الحسبان.

وتَبُت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون في يونيو حزيران في تمديد اتفاقهم العالمي لخفض إنتاج النفط.

وقال بوتين إن روسيا ستأخذ قرارها بناء على حالة السوق في ذلك الوقت.

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر #نوفاك إنه لن تكون هناك أي حاجة إلى تمديد اتفاق إنتاج النفط العالمي بين #أوبك وحلفائه.

إذا كان من المتوقع أن تتوازن السوق في النصف الثاني من العام الحالي.

وأضاف نوفاك أن قرارا بشأن تمديد الاتفاق من عدمه سيُتخذ في يونيو المقبل. وأنه لا يمكن حتى ذلك الحين إلا التكهن بما يتعلق بمستقبل الاتفاق.

هذا واقتربت أسعار #النفط اليوم من أعلى مستوياتها في 5 أشهر مع استمرار شح الأسواق في ظل تخفيضات الإمدادات بقيادة أوبك و #عقوبات_أميركية ضد #إيران وفنزويلا.