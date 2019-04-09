قالت أربعة مصادر إن شركات تكرير هندية أرجأت طلب شراء نفط إيراني للتحميل في مايو، انتظاراً لوضوح بشأن ما إذا كانت واشنطن ستُمدد إعفاء من #العقوبات_الأميركية المفروضة على الدولة العضو في منظمة أوبك.
وكانت واشنطن قد منحت إعفاء مدته 6 أشهر لثماني دول من بينها الهند، يسمح لها باستيراد #النفط_الإيراني حتى نهاية مايو. وجرى السماح للهند، أكبر عميل للنفط الإيراني بعد الصين، بشراء نحو 9 ملايين برميل شهريا.
وقالت المصادر إن #الهند تأمل في الحصول على إيضاح في غضون 7 إلى 10 أيام بشأن أي تمديد للإعفاء، وكذلك كمية النفط التي يمكن شراؤها إذا جرى منح التمديد.
شركات تكرير هندية تؤجل طلبيات لتحميل نفط من إيران
قالت أربعة مصادر إن شركات تكرير هندية أرجأت طلب شراء نفط إيراني للتحميل في مايو، انتظاراً لوضوح بشأن ما إذا كانت واشنطن ستُمدد إعفاء من #العقوبات_الأميركية المفروضة على الدولة العضو في منظمة أوبك.