دعت #المؤسسة_الوطنية_الليبية للنفط في بيان اليوم الثلاثاء الأطراف المتحاربة في #طرابلس إلى المحافظة على سلامة حقول النفط والسماح باستمرار الإنتاج.
وصدر البيان عقب اجتماع بين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله وشركات أخرى تعمل في قطاع #النفط_في_ليبيا .
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش الإجراءات الكفيلة بحماية أمن الإنتاج والعمال في ضوء الوضع الأمني في البلاد.
ليبيا تدعو للحفاظ على سلامة حقول النفط واستمرار الانتاج
دعت #المؤسسة_الوطنية_الليبية للنفط في بيان اليوم الثلاثاء الأطراف المتحاربة في #طرابلس إلى المحافظة على سلامة حقول النفط والسماح باستمرار الإنتاج.