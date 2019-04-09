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ليبيا تدعو للحفاظ على سلامة حقول النفط واستمرار الانتاج

المصدر: طرابلس – رويترز
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دعت #المؤسسة_الوطنية_الليبية للنفط في بيان اليوم الثلاثاء الأطراف المتحاربة في #طرابلس إلى المحافظة على سلامة حقول النفط والسماح باستمرار الإنتاج.

وصدر البيان عقب اجتماع بين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله وشركات أخرى تعمل في قطاع #النفط_في_ليبيا .

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش الإجراءات الكفيلة بحماية أمن الإنتاج والعمال في ضوء الوضع الأمني في البلاد.

كلمات دالّة

#المؤسسة الوطنية الليبية, #طرابلس, #النفط في ليبيا

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