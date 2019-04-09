ليبيا تدعو للحفاظ على سلامة حقول النفط واستمرار الانتاج

دعت #المؤسسة_الوطنية_الليبية للنفط في بيان اليوم الثلاثاء الأطراف المتحاربة في #طرابلس إلى المحافظة على سلامة حقول النفط والسماح باستمرار الإنتاج.



وصدر البيان عقب اجتماع بين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله وشركات أخرى تعمل في قطاع #النفط_في_ليبيا .



وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش الإجراءات الكفيلة بحماية أمن الإنتاج والعمال في ضوء الوضع الأمني في البلاد.