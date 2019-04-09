GE للعربية: الطاقة المتجددة ستشكل 41% من إجمالي الناتج

أشارت رئيسة #GE للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا منار المنيف، في مقابلة مع العربية، إلى التطور الكبير للطاقة المتجددة في المنطقة مع ارتفاع الطلب على الطاقة الشمسية و #طاقة_الرياح .

وقالت المنيف إن #الطاقة_المتجددة تشهد نموا كبيرا في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

ولفتت المنيف إلى التوقعات بأن تشكل الطاقة المتجددة 41% من اجمالي الناتج بالفترة المقبلة.

وأفادت :" نشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على #الطاقة_الشمسية والرياح بالمنطقة"، ليبقى السؤال بحسب المنيف حول ما إذا سيتم فعلا التحول إلى الطاقة المتجددة والكيفية لذلك والتوقيت الزمني.