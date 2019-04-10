مخاوف النمو تضغط على النفط..فهل يقاوم ويتجاوز 80 دولارا؟

ارتفع #النفط اليوم الأربعاء في ظل تخفيضات إنتاج تقودها منظمة #أوبك والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران، في حين تعرضت الأسعار لضغوط نتيجة للتوقعات بأن ينال تباطؤ اقتصادي من استهلاك الوقود قريبا.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70.76 دولار للبرميل في الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 15 سنتا بما يوازي 0.2 بالمئة مقارنة بآخر سعر إغلاق.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.20 دولار للبرميل مرتفعا 22 سنتا أو 0.3% عن أحدث تسوية.



وارتفع الخامان أمس الثلاثاء لأعلى مستوى في 5 أشهر، إلا أن مخاوف النمو دفعتهما للتراجع في وقت لاحق.



وبصفة عامة قل المعروض في الأسواق العالمية هذا العام بسبب #العقوبات_على_إيران وفنزويلا فضلا عن خفض إمدادات منظمة أوبك وبعض المنتجين من خارجها مثل روسيا وهي المجموعة التي تعرف باسم #أوبك+ .



ونتيجة لذلك ارتفع #برنت نحو 30% و #الخام_الأميركي حوالي 40% منذ بداية العام.



وقال بنك آي.ان.جي في مذكرة " #سوق_النفط_العالمية تعود مجددا وبشكل واضح للتوازن والفضل لتخفيضات إنتاج أوبك+. نزل إنتاج أوبك 1.98 مليون برميل يوميا عن مستوياته في أكتوبر تشرين الأول".

وأضاف البنك الهولندي أن الهبوط لا يرجع فحسب إلى الخفض الطوعي للإمدادات الذي بدأته المجموعة هذا العام لدعم الأسعار بل بسبب العقوبات الأميركية أيضا.

وتوقع بنك ايه.ان.زد اليوم أن ترتفع أسعار برنت "صوب 79 دولارا للبرميل".