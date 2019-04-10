مخزون النفط الأميركي يرتفع 4.1 مليون برميل بأسبوع

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن #مخزونات_النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع.



وزادت مخزونات الخام 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل إلى 455.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.3 مليون برميل.



وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل.



وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام زادت بمقدار 264 ألف برميل يوميا.



وهبطت مخزونات البنزين 7.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن تنخفض مليوني برميل.



وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بنزولها 1.3 مليون برميل.



وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 294 ألف برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.