معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأميركي

قالت إدارة #معلومات_الطاقة_الأميركية إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 1.43 مليون برميل يوميا في 2019 ليصل إلى 12.39 مليون برميل يوميا في المتوسط، ارتفاعاً من توقعات سابقة لزيادة قدرها 1.35 مليون برميل يوميا.



ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في 2020 بواقع 710 آلاف برميل يومياً إلى 13.10 مليون برميل يوميا، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة للإدارة.



وتضع التوقعات الجديدة الولايات المتحدة على المسار مجدداً للوصول إلى مستوى 13 مليون برميل يومياً بحلول الربع الثاني من 2020.



وتتوقع إدارة معلومات الطاقة زيادة الطلب الأميركي على النفط 360 ألف برميل يوميا إلى 20.81 مليون برميل يوميا في 2019، بدون تغيير عن تقديراتها السابقة.



كما تتوقع الإدارة أن يزيد الطلب الأميركي على النفط 250 ألف برميل يوميا في 2020، ارتفاعا من تقديرات سابقة لزيادة قدرها 220 ألف برميل يوميا.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي بواقع 50 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

كما خفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام المقبل بواقع 10 ألاف برميل يوميا ليصل إلى 1.45 مليون برميل يوميا.

ورفعت الإدارة توقعاتها لإنتاج #الولايات_المتحدة من #النفط بواقع 1.43 مليون برميل هذا العام ليصل إلى متوسط 12.4 مليون برميل يوميا.