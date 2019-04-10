155% نسبة امتثال أعضاء أوبك في اتفاق خفض الإنتاج في مارس

قالت مصادر ثانوية إن إنتاج منظمة "أوبك" من #النفط في مارس انخفض 534 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 30.022 مليون برميل يوميا بسبب اتفاق " #أوبك+ " وتراجع إنتاج فنزويلا.

ووفق حسابات رويترز بناء على أرقام #أوبك ، فإن نسبة امتثال أعضاء المنظمة المشاركين في اتفاق خفض إنتاج النفط بلغت 155% في مارس.



وقلصت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.21 مليون برميل يوميا من 1.24 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة، بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وتتوقع أوبك وصول متوسط الطلب على خامها في 2019 إلى 30.30 مليون برميل يوميا ، بانخفاض 160 ألفا عن التوقعات السابقة.

وأشارت المنظمة إلى أن #مخزونات_النفط في الدول المتقدمة انخفضت 18.3 مليون برميل على أساس شهري في فبراير إلى 7.5 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمس سنوات.

وتخفض أوبك وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني ولمدة 6 أشهر. ومن المقرر أن يلتقي المنتجون يومي 25 و26 يونيو حزيران لأخذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون الاتفاق.