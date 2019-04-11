الكويت ترفع أسعار الخام في مايو 15 سنتا للبرميل

قال مصدر مطلع، اليوم الخميس، إن الكويت رفعت سعر خامين تبيعهما إلى آسيا بمقدار 15 سنتا للبرميل في عقود مايو.



وتحدد سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشهر مايو أيار عند 70 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، بينما تحدد سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز بعلاوة سعرية قدرها 1.80 دولار للبرميل.



وتقل الزيادة السعرية لخام التصدير الكويتي بمقدار خمسة سنتات عن الزيادة في سعر الخام العربي المتوسط السعودي للشهر نفسه.