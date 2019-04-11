المزروعي لـ"العربية": "أوبك+" ملتزمون بخطة طويلة الأجل

كشف وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن معرفة مدى احتمالية تجديد الإعفاءات الأميركية على استيراد النفط الإيراني مطلع مايو المقبل أمر مهم، وأن منظمة أوبك وشركاءها لن تستبق الأحداث كما حدث في اجتماع يونيو الماضي، ولن تتحسب لشيء قد يحدث أو لا يحدث.

وفي المقابلة التي جرت على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في دبي، أعرب المزروعي عن أمله ألا تشهد وتيرة نمو الإنتاج النفطي من الولايات المتحدة زيادات كبيرة قد تؤخر عودة السوق إلى الاستقرار.

وفي تعليق له على دخول شركات دولية كبرى للإنتاج في حوض "البيرميان" الصخري الأميركي مثل "شيفرون" و"إكسون" وتوقعاتها بزيادة الإنتاج بأكثر من 3 مليون برميل يوميا حتى عام 2024؛ أكد المزروعي أن شركة أو اثنتين حتى ولو كانتا شركتين كبيرتين لا تستطيع أن تعطينا تصورا صحيحا وكاملا للإنتاج الأميركي المستقبلي.

وفي سؤال حول ما إذا كانت أوبك وشركاؤها سيناقشون سياسات التخارج من اتفاق خفض الإنتاج خلال اجتماع يونيو في فيينا، قال المزروعي إنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك وأن أي تخارج سيكون طويل الأجل، حيث إن أوبك وشركاءها ملتزمون بخطة طويلة الأجل للتعامل مع متغيرات السوق.