النفط يتراجع بضغط من مخاوف اقتصادية وارتفاع الإنتاج

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بفعل ارتفاع #مخزونات_الخام_الأميركية وإنتاج البلاد، الذي بلغ مستوى قياسيا، فيما ألقت المخاوف الاقتصادية بظل الشك على نمو الطلب على الوقود.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 71.52 دولار للبرميل، منخفضة 21 سنتاً أو 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.34 دولار للبرميل، متراجعة 27 سنتا أو 0.4% عن سعر التسوية السابقة.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت سبعة ملايين برميل إلى 456.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2017.



وظل إنتاج #النفط الخام الأميركي عند المستوى القياسي البالغ 12.2 مليون برميل يوميا، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم.



وثمة مخاوف أيضا من تباطؤ اقتصادي قد يؤثر قريبا بالسلب على استهلاك الوقود، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للنمو العالمي لأدنى مستوى في عشر سنوات.



وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 30 و40% على الترتيب منذ بداية العام.



وبخلاف التوقعات القصيرة الأجل لأسواق النفط، يتركز الكثير من الاهتمام على مستقبل الطلب في ظل زيادة أنواع الوقود البديلة المُستخدمة في النقل.