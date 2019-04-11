هيثم الغيص: مخاوف تباطؤ الطلب على النفط مبالغ فيها

أكد محافظ الكويت لدى أوبك هيثم الغيص في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن المخاوف حول تباطؤ #الاقتصاد_العالمي ومعه الطلب على النفط مبالغ به خاصة مع النظر إلى أسواق مهمة كالصين والهند.

ورأى الغيص في مقابلة على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز في #دبي، أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط من 60 الى 70 دولارا للبرميل جاء نتيجة لاتفاق خفض الإنتاج وتحسن الطلب بعد الانتهاء من موسم صيانة مصافي التكرير. وأن الارتفاع التدريجي مع غياب للتذبذبات الحادة من مصلحة الدول المستهلكة النامية.

وعلى صعيد الإنتاج الأميركي من النفط، توقع الغيص أن تتباطأ وتيرة نموه مقارنة بالسنوات الماضية بالرغم من اعترافه بأن هذا الأمر تنقسم عليه آراء الكثير من المحللين. حيث أشار الى أن التباطؤ في النمو سيأتي نتيجة عوامل فنية كحجم القدرات التصديرية المتاحة للخام الأميركي ناهيك عن الصعوبة اللوجستية التي تواجه المنتجين الأميركيين لتخلص من الغاز المصاحب للنفط. هذا إضافة إلى رغبة المستثمرين في شركات النفط الصخري الأصغر حجما لتحقيق عائد مالي أكبر على استثماراتهم ما سينعكس خفضا في عمليات الحفر والإنتاج.

وكشف الغيص أنه بحسب توقعات #أوبك فإن الإنتاج الأميركي من النفط سيسجل نموا سنويا هذا العام بواقع 1.7 مليون برميل يوميا منها 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الصخري. وهذا يقارن بنمو العام الماضي البالغ 2 مليون برميل يوميا للنفط وبـ 1.6 مليون برميل يوميا للنفط الصخري لوحده.