المكسيك: تراجع احتياطي النفط لـ 7.9 مليار برميل

أظهرت بيانات حديثة أن احتياطيات #النفط والغاز المؤكدة في #المكسيك واصلت التراجع في 2018 لسادس عام على التوالي، مع هبوطها بنسبة 6.9 في المئة إلى 7.9 مليار برميل من المكافئ النفطي.

وهذا الانخفاض أقل حدة بشكل طفيف عن الهبوط المسجل في 2017 لكنه يعني أن مجمل #الاحتياطيات الآن يقل عن نصف مستواه في 2006، وفقا للبيانات التي أصدرتها لجنة الطاقة الوطنية في المكسيك.

ووفقا للبيانات، هبطت الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام بنسبة 6.2 بالمئة إلى 6.1 مليار برميل في حين تراجعت احتياطيات الغاز بحوالي 3.7 في المئة إلى 9.7 تريليون قدم مكعبة.

ومعظم احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في المكسيك تابعة لشركة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس) المملوكة للدولة.