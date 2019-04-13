أطول سلسلة مكاسب أسبوعية للنفط منذ 3 سنوات

ساهم تراجع #الدولار_الأميركي في ارتفاع #أسعار_النفط ليسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 3 سنوات.

وفي آخر جلسات الأسبوع الماضي، صعدت أسعار #النفط بما يصل إلى 1% الجمعة بدعم من تخفيضات غير طوعية في الإمدادات من #فنزويلا و #إيران وتوقعات بأن الصراع في ليبيا سيقلل أيضا المعروض في الأسواق، بينما خففت بيانات اقتصادية قوية من الصين القلق من انحسار الطلب على الخام.

وحذت سوق النفط أيضا حذو أسواق الأسهم العالمية في الارتفاع بعد أن أعلن بنك جي بي مورغان أرباحا قوية.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل اليورو، وهو ما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين غير الأميركيين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 72 سنتا، أو حوالي 1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.55 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي #غرب_تكساس الوسيط 31 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.89 دولار للبرميل.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب بحوالي 2% هي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي لبرنت وسادس زيادة على التوالي للخام الأميركي.

وقفزت أسواق النفط بأكثر من 30 في المئة منذ بداية العام الحالي بفضل تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة #أوبك وعقوبات أميركية على صادرات الخام من إيران وفنزويلا، إضافة إلى صراع متزايد في ليبيا العضو في أوبك.

وحذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من أن تجدد القتال قد يوقف إنتاج الخام في البلد الواقع في شمال إفريقيا.