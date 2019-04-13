باكستان: وفد أرامكو يبحث أول مبيعات للغاز الطبيعي

قال مسؤول باكستاني بارز إن وفداً من #أرامكو_السعودية أكبر منتج للنفط الخام في العالم، يزور باكستان لمناقشات بشأن ما سيكون أول شحنات لها على الإطلاق من الغاز الطبيعي المسال.

وتواجه باكستان أزمة في الطاقة مع انقطاعات متكررة للكهرباء ونقص في إمدادات الغاز، مما أدى إلى إقالة رئيسي الشركتين الرئيسيتين لتوزيع #الغاز في البلاد في يناير كانون الثاني.

وقال نديم بابر الذي يرأس قوة مهام بشأن إصلاحات الطاقة عينها رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن الوفد السعودي، الذي وصل يوم الثلاثاء، يناقش إمدادات من #الغاز_الطبيعي المسال.

وأضاف قائلا لرويترز "هم يناقشون مبيعات للغاز الطبيعي المسال. هم يدخلون هذا النشاط... أرامكو تبدأ عملية لتجارة الغاز الطبيعي المسال، ونحن في مناقشات بشأن كل الجوانب، بما في ذلك الشروط والكمية، إلخ".

ولا تنتج أرامكو حاليا الغاز الطبيعي المسال وأي مبيعات لها ستكون الأولى من نوعها. ولم ترد أرامكو على الفور على طلب للتعقيب.

وفي فبراير شباط، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن السعودية تهدف لتصدير 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا قبل 2030 عبر خطوط أنابيب وناقلات للغاز المسال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باكستان للغاز الطبيعي المسال عدنان جيلاني الشهر الماضي إن الطلب على الغاز المسال في باكستان قد يزيد بأكثر من 3 أضعاف في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة، مضيفا أن إسلام آباد تتفاوض على عدد قليل إضافي من العقود الطويلة الأجل لإستيراد الغاز المسال إلى البلاد.

وتظهر بيانات من وحدة معلومات "ريفينيتيف إيكون" أن باكستان استوردت حوالي سبعة أطنان الغاز المسال العام الماضي.

وقال جيلاني إن الرقم قد يرتفع إلى 15 مليون طن هذا العام وإلى ما يتراوح بين 25 مليون و30 مليون طن على مدار الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة.

وباكستان للغاز الطبيعي المسال شركة مملوكة للدولة تشتري الغاز المسال من السوق الدولية لتوريده إلى السوق المحلية.