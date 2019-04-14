10 مليارات ريال دعم البنزين منذ انطلاق برنامج حساب المواطن

توزعت أرقام الدفعة الـ17 لشهر أبريل من #برنامج_حساب_المواطن والبالغ إجماليها أكثر من 2.5 مليار ريال على أسعار الطاقة شاملةً البنزين والكهرباء والأثر المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى #الضريبة_المضافة على سلة الأغذية.

حيث بلغ نسبة دعم الفرق في الكهرباء 726 مليون ريال بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة تغطية سعر البنزين 27% مقدرة بـ 676 مليون ريال.

وكشف المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن الزيادة المعلنة من وزارة الطاقة في خطواتها لمراجعة #أسعار_البنزين وربطه بالسعر العالمي تم تغطيتها مُسبقاً وصرفها قبل تطبيقها على المستفيد المستوفي لشروط الأهلية والاستحقاق.

وذلك بعد المراجعة التي حدثت في الربع الأخير من عام 2018 من قبل برنامج حساب المواطن، ليكون مجمل الدعم في الدفعات السابقة منذ إقرار الزيادة وحتى تطبيقها حوالي 4,6 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الدعم منذ انطلاق البرنامج إلى الدفعة السابعة عشرة (أبريل) أكثر من 10 مليارات ريال.

وأشار القحطاني إلى أن البرنامج يهدف لرفع كفاءة الدعم الحكومي ويعمل على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة قبل حدوثها، وبأن التغير في أسعار الطاقة أحد أهم العوامل المؤثرة على الدعم بشكل مباشر.

وكانت #أرامكو السعودية قد أعلنت عن أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل 2019م ستكون على النحو الآتي -وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

(بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019م (بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.

وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.