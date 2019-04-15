العراق يشيّد مصفاة بطاقة 150 ألف برميل في كركوك

قال #وزير_النفط_العراقي ثامر الغضبان اليوم الاثنين إن وزارة النفط ستشيد مصفاة في كركوك بطاقة 150 ألف برميل يوميا.

وأوضح الغضبان، خلال زيارة إلى المدينة الواقعة في شمال العراق، "الوزارة وضعت اللمسات النهائية لإنشاء مصفاة استثمارية في كركوك بطاقة 150 ألف برميل باليوم وبأحدث المواصفات العالمية"، حسبما أفاد بيان للوزارة.

وكان وزير #النفط العراقي قد صرح في نهاية العام 2018، بأن صادرات #العراق النفطية من حقول #كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي ستظل بين 80 و90 ألف برميل يوميا، حيث يجري تحويل معظم الخام المنتج لتغذية المصافي في الشمال.

وخلال نفس المؤتمر الصحافي آنذاك، قال فريد الجادر مدير شركة نفط الشمال، إن الإنتاج الحالي من حقول كركوك يبلغ نحو 370 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن فريقاً فنياً تابعاً لشركة بي.بي يعمل الآن في كركوك وسيعد دراسة لمراجعة خطط زيادة الإنتاج بنهاية 2019.