تعرف على تفاصيل أكبر مشروع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط

أعلنت الحكومة المصرية أنها بصدد تنفيذ أكبر مشروع للبتروكيماويات في دول الشرق الأوسط في منطقة العين السخنة بمصر.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، الفريق مهاب مميش، أنه سيتم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق الخاصة بمراحل تنفيذ مشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية في العين السخنة، والذي يعد أكبر مشروع لصناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه تم إطلاق المشروع في 30 يونيو 2018 بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ نحو 11 مليار دولار.

وأوضح أنه اشترك في توفير التمويل اللازم للمشروع نحو 16 بنكا أوروبياً وأميركياً.

وسيقام المشروع على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة #العين_السخنة، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع بالكامل 41 شهراً.

وأوضح الفريق مميش أن المشروع يوفر 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل الإنشاء، حيث تم بدء العمليات التشغيلية بـ 3 آلاف موظف.

يضم المشروع نحو 11 مصنعاً، ومركز تدريب، ومنطقة سكنية، وسوف ينتج المجمع نحو 14 مليون طن منتجات متنوعة.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المنتجات المتداولة عند التشغيل نحو 14 مليار دولار سنوياً، وبالنسبة للصادرات المتوقعة من المجمع فإنها تبلغ وفقاً للتوقعات نحو 8 مليارات دولار سنوياً؟

وقال مميش إنه تم اختيار المجموعة المالية #هيرميس كمدير عام لطرح المشروع في #البورصة_المصرية.