تراجع واردات كويا من نفط إيران 12% إلى 1.2 مليون طن

أظهرت بيانات هيئة الجمارك أن واردات #كوريا_الجنوبية من النفط الإيراني تراجعت 12% خلال شهر مارس، مقارنة بمستواها قبل عام، لتصل إلى 1.2 مليون طن من الخام.

ويعادل هذا الرقم نحو 284 ألف برميل يوميا. وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للإعفاء الذي حصلت عليه كوريا الجنوبية من العقوبات الأميركية على إيران. والذي يسمح لها باستيراد 200 ألف برميل من النفط يوميا بحد أقصى.

وتعتبر كوريا الجنوبية هي إحدى ثماني دول حصلت في نوفمبر الماضي، على إعفاء لمدة 6 أشهر من العقوبات الأميركية على إيران. واستوردت نحو 117 ألف برميل يوميا في المتوسط من #النفط_الإيراني خلال هذه الفترة.