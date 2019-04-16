العراق يصدر 3.25 مليون برميل يوميا من موانئ الجنوب

قال مصدران نفطيان اليوم الثلاثاء إن #العراق صدر 3.25 مليون برميل يوميا من موانئ جنوب البلاد منذ بداية الشهر الحالي.

وكان متوسط صادرات النفط العراقية 3.377 مليون برميل يوميا في مارس آذار، انخفاضا من 3.62 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، حيث عطل سوء الأحوال الجوية التحميلات بينما واصل العراق عضو #أوبك تقليص إمداداته.

وكان #وزير_النفط_العراقي ثامر الغضبان قد صرح الاثنين أن وزارة النفط ستشيد مصفاة في كركوك بطاقة 150 ألف برميل يوميا.

وأوضح الغضبان، خلال زيارة إلى المدينة الواقعة في شمال العراق، "الوزارة وضعت اللمسات النهائية لإنشاء مصفاة استثمارية في #كركوك بطاقة 150 ألف برميل باليوم وبأحدث المواصفات العالمية"، حسبما أفاد بيان للوزارة.