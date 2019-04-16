مستوى قياسي جديد لإنتاج النفط الصخري

قالت إدارة معلومات #الطاقة_الأميركية في تقرير شهري إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من سبعة مكامن رئيسية للنفط الصخري بنحو 80 ألف برميل يوميا في مايو إلى مستوى قياسي يبلغ 8.46 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تأتي أكبر زيادة من حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يرتفع الإنتاج 42 ألف برميل يوميا إلى ذروة جديدة عند حوالي 4.14 مليون برميل يوميا في مايو.

وعلى صعيد منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج #الغاز_الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 79.8 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو. وسيمثل ذلك ارتفاعا قدره 0.9 مليار قدم مكعبة يوميا عن توقعات أبريل، وسيشكل الزيادة الشهرية السادسة عشرة على التوالي.

وكان الإنتاج قد بلغ 67.4 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو من العام الماضي.