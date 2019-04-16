غموض يلف القرار الروسي حول تخفيضات أوبك والنفط يتراجع

تراجع #خام_برنت إلى حوالي 71 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، تحت ضغط توقعات تنامي المخزونات الأميركية وبواعث القلق حيال مدى استعداد روسيا لمواصلة الالتزام بتخفيضات المعروض التي تقوها #أوبك .



ويتوقع المحللون في المتوسط أن تكون #مخزونات_الخام _الأميركية قد ارتفعت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما ستكون الزيادة الرابعة على التوالي. ويصدر أول تقارير المخزونات للأسبوع الحالي في الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش من معهد البترول الأميركي.



وقال كبير محللي السوق لدى تي.اف جلوبال ماركتس في لندن نعيم أسلم، "رأينا بالفعل تلك المخزونات ترتفع في تقرير الأسبوع الماضي.



"بيانات ارتفاع المخزون أثارت أسئلة كثيرة لدى المستثمرين، لا أحد يريد رؤية تخمة المعروض النفطي ثانية".



وفي الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت منخفضا 12 سنتا إلى 71.06 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات إلى 63.46 دولار.



وفي حين دفعت تخفيضات المعروض بقيادة أوبك برنت للارتفاع أكثر من 30% هذا العام، فإن المكاسب لم تتجاوز ذلك بفعل المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يُضعف الطلب على الوقود.