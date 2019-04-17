النفط يرتفع بدعم طلب الصين وانخفاض مخزونات أميركا

ارتفعت #أسعار_النفط اليوم الأربعاء للجلسة الثانية بفعل مؤشرات على قوة طلب شركات التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم للخام، وفي ظل شح الإمدادات مع كبح منتجين للإنتاج وانخفاض غير متوقع للمخزونات في الولايات المتحدة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 27 سنتا أو 0.4% إلى 71.99 دولار للبرميل. وزاد برنت 0.5% إلى 72.08 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثامن من نوفمبر تشرين الثاني وأعلى مستوى منذ بداية العام الجاري.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.48 دولار للبرميل مرتفعة 43 سنتا أو 0.7% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.



وقال بنجامين لو محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "العقود الآجلة للنفط ارتفعت مع تلقي المعنويات في السوق الدعم من تقلص #مخزونات_الخام_الأميركية وزيادة حالة الشح على جانب العوامل الأساسية في السوق في الوقت الحالي".



وزاد استهلاك #شركات_التكرير_الصينية من الخام في مارس 3.2% على أساس سنوي إلى 53.04 مليون طن أو 12.49 مليون برميل يوميا بحسب ما أظهرته بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات اليوم. كما تُظهر البيانات أن اقتصاد البلاد نما في الربع الأول 6.4% مقارنة مع مستواه قبل عام.



ويأتي النمو المطرد في طلب الصين في الوقت الذي يؤدي فيه اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، على خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا في 2019 إلى كبح الإمدادات العالمية.



كما تنخفض إمدادات الخام هذا العام في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا وإيران عضوي أوبك.



ودفع شح الإمدادات والعوامل الأساسية للطلب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للصعود أكثر من 40% منذ بداية العام وخام برنت للارتفاع أكثر من 30%.