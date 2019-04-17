صحيفة: أرامكو تتباحث لشراء حصة 25% في ريلاينس إندستريز

قالت وكالة رويترز إن شركة #أرامكو تجري مباحثات لشراء حصة في أنشطة التكرير والبتروكيماويات التابعة لـ Reliance_Industries# الهندية.

و ذكرت TIMES OF INDIA ، أن الحصة تصل إلى 25% من الشركة، مع توقعات أن تبلغ قيمة الصفقة ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.

وفي حال حدوث ذلك فإن تقييم أنشطة التكرير و #البتروكيماويات للشركة الهندية سيصل إلى 60 مليار دولار.



وريلاينس اندستريز، هي أكبر شركة للتكرير والبتروكيماويات في الهند وتدير مجمع تكرير تبلغ طاقته الإنتاجية 1.4 مليون برميل يوميا في غرب الهند.

وتخطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2030، وفقا للخطط التي اطلعت عليها الحكومة الهندية.



وتتوسع أرامكو في أنشطة التكرير والبتروكيماويات عالميا، من خلال توقيع اتفاقات جديدة وتعزيز الطاقة الإنتاجية لمحطاتها القائمة.



وفي العام الماضي، تحالفت أرامكو وشركة بترول أبوظبي الوطنية ( #أدنوك ) مع شركات تكرير هندية تديرها الدولة في خطة لبناء مشروع تكرير وبتروكيماويات في ولاية ماهاراشترا.



غير أن المصفاة المزمعة تواجه تأخيرات، حيث رفض آلاف المزارعين التنازل عن أراضيهم لصالح المشروع وتدرس حكومة الولاية تغيير موقع المصفاة.



وزار #ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان الهند في فبراير شباط، وقال في ذلك الحين إنه يتوقع فرص استثمار هناك تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.