مخزون النفط الخام الأميركي ينخفض 3.1 مليون برميل

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء أن #مخزونات_النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات #البنزين وارتفع مخزون نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل إلى 452.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.6 مليون برميل.



وانخفضت #مخزونات_البنزين 3.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن تهبط 2.1 مليون برميل.



وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بنزولها 846 ألف برميل.



وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام زادت 35 ألف برميل يوميا.



وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 594 ألف برميل يوميا إلى 6.6 مليون برميل يوميا.