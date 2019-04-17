هبوط غير متوقع بمخزونات النفط الأميركية

قالت إدارة معلومات #الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات #النفط الخام في #الولايات_المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، في حين هبط مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من أبريل نيسان لتصل إلى 455.15 مليون برميل، مخالفة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

وتراجع صافي #واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 659 ألف برميل يوميا إلى 3.59 مليون برميل يوميا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 1.54 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي #التكرير من الخام تراجع 22 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع لرويترز إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل #الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 362 ألف برميل، بينما كانت التوقعات تشير لهبوط قدره 846 ألف برميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.