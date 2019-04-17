وزير الطاقة الروسي: من السابق لأوانه بحث خيارات أوبك

قال #وزير_الطاقة_الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، متحدثا عن موقف #موسكو من تمديد اتفاق إنتاج النفط العالمي، إنه من السابق لأوانه الحديث بشأن الخيارات المفضلة.



وأضاف الوزير "يجب أن نفعل ما هو أنسب لنا".



وذكر نوفاك أن الهدف من الاتفاق يجب أن يتمثل في تحقيق التوازن بسوق النفط العالمي، لا الوصول إلى مستوى محدد لأسعار الخام.



وفي يونيو حزيران، ستقرر #أوبك وحلفاؤها بمن فيهم روسيا ما إذا كانوا سيمددون اتفاقهم، الذي يقلص #إمدادات_الخام منذ يناير كانون الثاني.