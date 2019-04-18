تراجع صادرات النفط السعودية إلى 6.977 مليون برميل يوميا

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في فبراير 277 ألف برميل يوميا، مقارنة مع الشهر السابق.



وشحن أكبر مصدر للنفط في العالم 6.977 مليون برميل يوميا في فبراير، انخفاضا من 7.254 مليون برميل يوميا في يناير، وفقا لأرقام مبادرة البيانات المشتركة.

وضخت المملكة 10.136 مليون برميل يوميا في فبراير، انخفاضا من 10.243 مليون برميل يوميا في يناير.



وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الخام السعودية إلى 204 ملايين و567 ألف برميل في فبراير شباط من 200 مليون و834 ألف برميل في يناير . وارتفعت مخزونات النفط السعودية في أكتوبر 2015 إلى مستوى قياسي عند 329 مليونا و430 ألف برميل.



وبلغ استهلاك الخام بمصافي التكرير في السعودية 2.767 مليون برميل يوميا في فبراير، ارتفاعا من 2.758 مليون برميل يوميا في يناير ، وفقا لأرقام المبادرة.



وأظهرت البيانات تراجع صادرات المنتجات النفطية المكررة في فبراير إلى 1.461 مليون برميل يوميا من 1.616 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.



واستخدمت المملكة، أكبر منتج في أوبك، 259 ألف برميل يوميا من النفط الخام لتوليد الكهرباء في فبراير شباط، انخفاضا من 377 ألف برميل يوميا قبل شهر، في حين بلغ الطلب السعودي على المنتجات النفطية في فبراير 2.157 مليون برميل يوميا، بارتفاع طفيف من 2.073 مليون برميل يوميا في يناير، بحسب البيانات.