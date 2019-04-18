"توتال" تعتزم الاستثمار بـ10% من مركزين روسيين لشحن الغاز

قال رئيس عملاق الطاقة الفرنسي #توتال باتريك بويان اليوم الخميس إن الشركة تخطط للاستثمار في 10% من مركزين للنقل في مورمانسك وكامتشاتكا، تريد شركة #نوفاتك الروسية لإنتاج الغاز بناءهما لشحن #الغاز_الطبيعي المسال.



وأدلى باتريك بويان بتعليقاته أمام مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين أثناء لقاء مع الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين في الكرملين.



ودعا بوتين الأسبوع الماضي المستثمرين الأجانب للمشاركة في تشييد بنية تحتية للموانئ في مورمانسك وشبه جزيرة كامتشاتكا.