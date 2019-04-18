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"توتال" تعتزم الاستثمار بـ10% من مركزين روسيين لشحن الغاز

المصدر: موسكو – رويترز
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قال رئيس عملاق الطاقة الفرنسي #توتال باتريك بويان اليوم الخميس إن الشركة تخطط للاستثمار في 10% من مركزين للنقل في مورمانسك وكامتشاتكا، تريد شركة #نوفاتك الروسية لإنتاج الغاز بناءهما لشحن #الغاز_الطبيعي المسال.

وأدلى باتريك بويان بتعليقاته أمام مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين أثناء لقاء مع الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين في الكرملين.

ودعا بوتين الأسبوع الماضي المستثمرين الأجانب للمشاركة في تشييد بنية تحتية للموانئ في مورمانسك وشبه جزيرة كامتشاتكا.

كلمات دالّة

#توتال, #فلاديمير بوتين, #نوفاتك, #الغاز الطبيعي

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