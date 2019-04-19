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إنتاج توتال النفطي قرب 2.95 مليون برميل يومياً

المصدر: باريس - رويترز
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قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال اليوم الجمعة إن شركة النفط الفرنسية العملاقة تنتج قرابة 2.95 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، بما يزيد قليلا عن إنتاجها اليومي في العام الماضي.

وبلغ الإنتاج 2.8 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي في 2018، بفضل تدشين عدة عمليات وزيادة الإنتاج في أستراليا وأنجولا ونيجيريا وروسيا.

كما قال بويان خلال مؤتمر للنفط في باريس إن شركته تبحث الاستثمار في أصول بالأنشطة الوسيطة بين عمليات المنبع والمصب في أنجولا.

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