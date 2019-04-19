عدد حفارات النفط في أميركا يهبط للمرة الأولى بـ3 أسابيع

خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات #النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع استمرار انكماش التوقعات لنمو الإنتاج في أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وقالت شركة #بيكر_هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثمانية حفارات نفطية هذا الأسبوع لينخفض العدد الإجمالي إلى 825.

ونشرت بيكر هيوز التقرير قبل يوم من الموعد المعتاد بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

وما زال إجمالي عدد #حفارات_النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، أعلى قليلاً من مستواه قبل عام عندما كان هناك 820 حفاراً قيد التشغيل.

وتراجع عدد الحفارات على مدار الأشهر الأربعة الماضية وتباطأ نمو الإنتاج في برميان وأحواض أخرى رئيسية للنفط الصخري مع هبوط أسعار الخام في الربع الأخير من العام الماضي وقيام عدد كبير من شركات #النفط_الصخري المستقلة بخفض الانفاق في مواجهة ضغوط من المستثمرين للتركيز على نمو الأرباح بدلا من زيادة الانتاج.



ووفقا لبيكر هيوز، بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 1039، متجها نحو تسجيل أعلى متوسط سنوي منذ 2014 عندما بلغ 1862. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.