مستشار سعودي للطاقة: سوق النفط ستتوازن هذا العام

قال إبراهيم المهنا، مستشار وزير الطاقة السعودي، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تتوازن #سوق_النفط على نحو جيد هذا العام.



وقال المهنا خلال قمة للنفط في باريس "هذا العام، شهدنا تطبيق قرار أوبك+. من المحتمل تمديد الخفض حتى نهاية العام بناء على أوضاع السوق".



واتفقت #مجموعة_أوبك+ العام الماضي على خفض الإنتاج في رد فعل جزئي على زيادة إنتاج #النفط_الصخري الأميركي.