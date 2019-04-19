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مستشار سعودي للطاقة: سوق النفط ستتوازن هذا العام

المصدر: باريس - رويترز
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قال إبراهيم المهنا، مستشار وزير الطاقة السعودي، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تتوازن #سوق_النفط على نحو جيد هذا العام.

وقال المهنا خلال قمة للنفط في باريس "هذا العام، شهدنا تطبيق قرار أوبك+. من المحتمل تمديد الخفض حتى نهاية العام بناء على أوضاع السوق".

واتفقت #مجموعة_أوبك+ العام الماضي على خفض الإنتاج في رد فعل جزئي على زيادة إنتاج #النفط_الصخري الأميركي.

كلمات دالّة

#سوق النفط, #مجموعة أوبك, #النفط الصخري

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