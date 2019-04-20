أكبر حقول نفط ليبيا ينتج 285 ألف برميل يومياً

قال مهندس بحقل الشرارة الليبي وهو أكبر حقول النفط في ليبيا، إن الحقل ينتج نحو 285 ألف برميل يوميا. يأتي ذلك في وقت تتطلع فيه الأسواق إلى مقدار الالتزام بخفض إنتاج النفط وفق الاتفاق العالمي بين أوبك وحلفائها.

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي للصحفيين في موسكو إن بلاده تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق الإنتاج العالمي المُبرم بين #أوبك وحلفائها.

وفي سياق متصل قال مصدر بقطاع النفط إن إنتاج #روسيا النفطي بلغ نحو 11.24 مليون برميل يوميا في الفترة بين الأول من أبريل و18 من الشهر نفسه.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار للنفط بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير لتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار الخام.