مسؤول أميركي: يجب إلغاء إعفاءات النفط الإيراني

دعا أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية الأميركية التابعة لمجلس الشيوخ، لاسيما السيناتور الجمهوري تيد كروز عن ولاية تكساس، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزارته لإنهاء إعفاءات الدول الثماني من #العقوبات_الأميركية على #إيران حين يأتي الموعد النهائي للتمديد مايو المقبل، مؤكدين أن #النظام_الإيراني يجني مليارات الدولارات، مقابل صادرات النفط، ويستغل العائد لتمويل الحرس الثوري.

وأكد عضو اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري تيد كروز أنه غالباً ما يتم تحويل هذه الأموال إلى الحرس الثوري (IRGC)، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأضاف "أكثر من نصف أعضاء لجنة العلاقات الخارجية الأميركية حثوا بومبيو على إنهاء الإعفاء، لأنه يسمح للحرس الثوري الذي يسيطر على جزء كبير من صناعة النفط الإيرانية من خلال شبكة من الشركات الأمامية وليس للشعب الإيراني.

وقال: "نحث على هذا الإجراء لأن الولايات المتحدة وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمتها الإرهابية الأجنبية، وكانت الفكرة من الخطوة تقليص سيطرة الحرس الثوري الإيراني على الاقتصاد الإيراني، ولا قيمة للقرار ما لم يتم تفعيله في الدول التي يمتلك الحرس الثوري نفوذاً اقتصاديا واستثمارات فيها".