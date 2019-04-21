"العمانية للغاز" تسدد ديونها بملياري دولار قبل موعدها

قالت الشركة #العمانية_للغاز الطبيعي المسال، في تغريدة، إنها سوت جميع تسهيلاتها مع الدائنين، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار، قبل موعدها.



وأضافت الشركة أن الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لخفض التكاليف المالية وتعزيز التصنيف الائتماني للسلطنة.

وأوضح وزير النفط والغاز العماني د. محمد الرمحي ورئيس مجلس إدارة الشركة: "يظهر الدفع المسبق للديون الثقة الكبيرة في #الاقتصاد_العماني كما يعكس متانة صناعة النفط والغاز في السلطنة والذي ينم عن البيئة الاستثمارية القوية والمحفزة لجميع القطاعات الاقتصادية الواعدة في السلطنة".

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة #العمانية_للغاز الطبيعي المسال المهندس حارب الكيتاني، أن هذا الإنجاز" يعكس مواصلة رحلة النجاح التي رافقت إنشاء الشركة منذ التأسيس، مما يفتح آفاقاً أرحب وفرصاً كبيرة لإنشاء المزيد من المشاريع أو توسعة هذا الاستثمار الناجح في قطاع الغاز الطبيعي من قبل الحكومة والمساهمين في السلطنة".