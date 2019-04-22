العراق: أي إجراء لزيادة إنتاج النفط لن يكون أحاديا

قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن #العراق ملتزم بتخفيضات المعروض العالمي التي تباشرها أوبك وحلفاؤها وإن أي قرار لزيادة الإنتاج أو خفضه يجب أن تتخذه #أوبك على نحو جماعي.



وأبلغ المتحدث عاصم جهاد رويترز عندما سُئل إن كان العراق مستعداً لزيادة إنتاجه لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط الإيراني "لا يتخذ العراق قراراً فردياً لتعويض النقص الحاصل في السوق النفطية لأي سبب كان".

كان مصدر مطلع أبلغ رويترز أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة اليوم أن على مشتري #النفط_الإيراني وقف الواردات على وجه السرعة أو مواجهة عقوبات، مما أوقد شرارة قفزة 3%، في أسعار الخام لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام.