الفالح: السعودية ستعمل على ضمان توافر إمدادات النفط

قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح إن #السعودية تراقب سوق النفط عن كثب بعد البيان الأميركي بخصوص إعفاءات النفط الإيراني.

وأضاف أن المملكة ستعمل على ضمان توافر إمدادات النفط للمستهلكين وعدم اختلال توازن سوق النفط العالمية.

الفالح قال إن بلاده ستتشاور عن كثب خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع المنتجين الآخرين وكبرى الدول المستهلكة للنفط من أجل سوق متوازنة ومستقرة.

"الرياض ستنسق مع منتجي النفط الآخرين، بما يكفل إمدادات نفطية كافية".

أيضا أوضح أن المملكة تعيد التأكيد على سياستها القائمة منذ أمد بعيد بالعمل على الدوام من أجل استقرار سوق النفط.