ترمب: دول أوبك يمكنها التعويض عن النفط الإيراني

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، اليوم الاثنين، إن #السعودية ودولا أخرى في #أوبك "سيعوضون تماما" أي نقص في إمدادات النفط الإيرانية بالأسواق العالمية.

ويأتي ذلك بعد أن قررت إدارة ترمب إنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء الخام الإيراني دون مواجهة عقوبات أميركية.

وقال ترمب على تويتر "السعودية وآخرون في أوبك سيعوضون تماما فرق تدفق النفط في ظل عقوباتنا الكاملة الآن على النفط الإيراني" بحسب "رويترز".

وقررت #واشنطن اليوم الاثنين عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول، من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مؤكدة أن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماماً مع "حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي".

وقفزت العقود الآجلة لخام #برنت 3.3% إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 73.63 دولار للبرميل، بارتفاع 2.3% عن آخر إغلاق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.9% إلى 65.87 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 31 أكتوبر. وبلغ السعر 65.50 دولار للبرميل بارتفاع 2.3% عن التسوية السابقة.