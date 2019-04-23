النفط يواصل ارتفاعه بعد تشديد القيود على إيران

واصلت أسعار #النفط قفزاتها لأكثر من 2% لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 أشهر، وسط تنامي المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية بعد إعلان الولايات المتحدة عن تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية.



وقالت واشنطن إنها ستنهي جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران في مايو، والتي تسمح لثماني دول بشراء #النفط_الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية، وفقاً لرويترز.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.07 دولار، أو 2.88%، لتبلغ 74.34 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أول نوفمبر.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار، أو 2.66%، لتبلغ عند التسوية 65.87 دولار للبرميل. وبلغ الخام خلال الجلسة أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر عند 65.92 دولار.



وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر، لكنها منحت إعفاءات لثمانية من كبار مشتري الخام الإيراني، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان، مما سمح لتلك الدول بمواصلة شراء كميات محدودة من الخام لمدة ستة أشهر.



وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن هدف واشنطن هو وقف صادرات النفط الإيرانية تماما، قائلا إنه لا توجد أي خطط لمنح فترة سماح بعد الأول من مايو.



وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن المسؤولين الأميركيين يبحثون عن سبل لمنع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية.



وذكرت إيران أن قرار عدم تجديد الإعفاءات "غير ذي قيمة"، لكن طهران على اتصال مع شركائها الأوروبيين وجيرانها وسوف "تتصرف وفقا لذلك"، بحسب ما نقلته وكالات أنباء إيرانية عن وزارة الخارجية.