الهند: لدينا خطة بديلة لتعويض النفط الإيراني

قالت #الهند اليوم الثلاثاء إن مصافيها ستتلقى إمدادات نفط كافية، بفضل عوامل من بينها الاستيراد من منتجين آخرين، على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة لمشتري #الخام_الإيراني بوقف مشترياتهم منه بحلول أول مايو أيار وإلا سيواجهون عقوبات.

وقالت وزارة #النفط والغاز الطبيعي الهندية في بيان اليوم "ستكون هناك إمدادات إضافية من دول أخرى كبيرة منتجة للنفط في شتى أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن لديها خطة قوية جاهزة لضمان الإمدادات.

وأضافت الوزارة "المصافي الهندية مستعدة تماما لتلبية الطلب المحلي على البنزين والديزل والمنتجات البترولية الأخرى في البلاد دون أي مشكلات".