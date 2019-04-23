كيف ترى البنوك الكبرى أثر إنهاء إعفاء نفط إيران على سعر الخام؟

قال #باركليز في مذكرة إن ضغط الولايات المتحدة لوقف #صادرات_النفط_الإيرانية تماما سيؤدي إلى شح كبير في أسواق الخام على المدى القصير، لكن من غير المرجح أن يكون له أثر كبير على الأسعار لفترة أطول.



وطالبت #واشنطن هذا الأسبوع أن يوقف مشترو النفط الإيراني وارداتهم بحلول أول مايو أيار أو يواجهوا عقوبات، في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط، مما دفع أسعار خام القياس العالمي لأعلى مستوياتها في 6 أشهر بفعل المخاوف من أزمة محتملة في الإمدادات، بحسب ما ورد في "رويترز".



وقال البنك البريطاني "ينطوي الإعلان على خطر ارتفاع عن توقعاتنا الحالية لمتوسط سعر برنت هذا العام البالغة 70 دولارا للبرميل.



"لكنه لا يؤثر على رؤيتنا للأسعار على المدى الطويل بشكل كبير".



وأضاف باركليز أن الخطوة الأميركية تزيد خطر الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إغلاق محتمل لـ #مضيق_هرمز الاستراتيجي.

غولدمان ساكس

يوافق غولدمان ساكس توقعات بنك باركليز حول الأثر المحدود لوقف الصادرات النفطية الإيرانية تماما، متوقعا "أن يكون لقرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني أثر محدود على الأسعار، على الرغم من أن توقيت الوقف جاء مفاجئا".



وكتب البنك في مذكرة أمس الاثنين "في حين نقر بمخاطر ارتفاع الأسعار على المدى القريب، فإننا نؤكد توقعاتنا الأساسية لنطاق سعر لبرنت بين 70 و75 دولارا للبرميل للربع الثاني من 2019".



ومازال البنك يتوقع تراجع الأسعار في 2020 بفعل تحسن الإمدادات في الأسواق والضبابية حيال ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون سيواصلون التقيد باتفاق كبح الإنتاج لدعم الأسعار بعد يونيو حزيران.



ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي تقلص الإنتاج الإيراني 900 ألف برميل يوميا مقارنة مع طاقة عالمية فائضة تبلغ حاليا مليوني برميل يوميا، والتي من المنتظر أن تزيد بشكل أكبر في وقت لاحق هذا العام.

أسعار النفط في ارتفاع

وواصلت أسعار #النفط قفزاتها لأكثر من 2% لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 أشهر، وسط تنامي المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية بعد إعلان الولايات المتحدة عن تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.07 دولار، أو 2.88%، لتبلغ 74.34 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أول نوفمبر.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار، أو 2.66%، لتبلغ عند التسوية 65.87 دولار للبرميل. وبلغ الخام خلال الجلسة أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر عند 65.92 دولار.