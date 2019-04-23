أميركا تحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز بعد رفع الإعفاءات

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن أي تحرك من #إيران لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي رداً على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني لن يكون مبرراً ولا مقبولاً.

وأبلغ المسؤول مجموعة صغيرة من الصحفيين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب واثق من أن #السعودية والإمارات ستلتزمان بتعهداتهما لتعويض الفارق في إمدادات النفط للدول الثماني التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأميركية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لدراسة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي عقب إنهاء الإعفاءات.

وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين يبحثون الآن سبل منع إيران من الالتفاف على #العقوبات_النفطية القائمة.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح إن #السعودية تراقب سوق النفط عن كثب بعد البيان الأميركي بخصوص إعفاءات النفط الإيراني.

وأضاف أن المملكة ستعمل على ضمان توافر إمدادات #النفط للمستهلكين وعدم اختلال توازن سوق النفط العالمية.

وقال الفالح إن بلاده ستتشاور عن كثب خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع المنتجين الآخرين وكبرى الدول المستهلكة للنفط من أجل سوق متوازنة ومستقرة. "الرياض ستنسق مع منتجي النفط الآخرين، بما يكفل إمدادات نفطية كافية".