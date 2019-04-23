هل ستتأثر الهند واليابان بإلغاء إعفاءات النفط الإيراني؟

أعلنت الهند أنها لن تواجه أي مشكلة باستيراد النفط، بعد يوم من إنهاء الولايات المتحدة لإعفائها عن استيراد النفط الإيراني.

وقال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، دارميندرا برادان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده حصلت على مصادر إضافية من الدول المنتجة للنفط الكبرى للتعويض عن فقد النفط الإيراني.

وأكد الوزير في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن " الحكومة وضعت خطة قوية لتوفير إمدادات كافية من النفط الخام للمصافي الهندية".

وأضاف:" ستكون هناك إمدادات إضافية من الدول الرئيسية المنتجة للنفط؛ المصافي الهندية مستعدة تمامًا لتلبية الطلب الوطني على البنزين والديزل والمنتجات البترولية الأخرى".



وتعتبر الهند، ثاني أكبر مشترٍ لنفط إيران بعد أن خفضت الصين وارداتها إلى النصف، حيث خفضت واردات أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

بدورها قالت اليابان إنها لن تواجه مشكلات كبيرة حيث صرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيغ سيكو في مؤتمر صحافي بأن الحكومة لا ترى أي حاجة للاستفادة من احتياطيات النفط الوطنية.

وخفضت اليابان بالفعل وارداتها من إيران إلى 3% من احتياجاتها.

وتأتي هذه التطورات عقب طلب الولايات المتحدة يوم الاثنين من ثمانية بلدان صديقة تلقت إعفاءات لمدة ستة أشهر لاستيراد كمية محدودة من النفط من إيران، للبحث عن مصادر أخرى لاستيراد النفط أو مواجهة عقوبات.

وقال البيت الأبيض الاثنين إنه يعمل مع السعودية والإمارات لضمان تزويد السوق بالكامل.