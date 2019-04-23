كيف سيؤثر إنهاء الإعفاءات عن النفط الإيراني على آسيا؟

اقتربت #الإعفاءات_الأميركية لاستيراد النفط من طهران من نهايتها، ليتم بذلك تصفير الصادرات النفطية الإيرانية، كما كان ترمب قد توعد تماما. والتي ستؤثر بشدة على آسيا.

والسبب هو أن الصين والهند هما البلدان الأكثر استيرادا للنفط الإيراني من بين الدول الثماني التي منحتها الولايات المتحدة هذه الإعفاءات.

فالصين تستورد وحدها أكثر من 500 ألف برميل من #النفط_الإيراني يومياً ، أي ما يقارب مستوى وارداتها من طهران قبل فرض العقوبات.

أما الهند فتعتبر ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني، إذ استوردت في مارس الماضي نحو 405 آلاف برميل يوميا من النفط من طهران.

فيما خفضت كوريا الجنوبية والتي تعتبر أيضا من أكبر المشترين للنفط الإيراني خفضت وارداتها في مارس بـ12%، حيث اشترت نحو 285 ألف برميل من النفط يوميا.

كانت اليابان قد أوقفت شحنات النفط الإيراني قبل ثلاثة أسابيع، في حين لم تستفد كل من تايوان وإيطاليا واليونان من الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة، إذ أوقفت وارداتها من طهران منذ ستة أشهر.

وتعتبر الولايات المتحدة أن النظام الإيراني يجني مليارات الدولارات مقابل صادرات النفط، ويستغل العائد لتمويل الحرس الثوري.