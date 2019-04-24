تقرير: 148 مليار دولار استثمارات سعودية بالطاقة في 5 سنوات

تستثمر المملكة العربية #السعودية نحو 148 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال 5 سنوات منها، 37 مليار دولار قيد التنفيذ، و111 مليار دولار مخطط تنفيذها خلال تلك الفترة، وفقاً لتقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية (#أبيكورب).

وأظهر التقرير أن السعودية هي أكبر البلاد من حيث الاستثمارات في قطاع الطاقة خلال تلك الفترة، سواء كانت تلك الاستثمارات قيد التنفيذ أو مخطط لها.

وذكر التقرير أن التحول في قطاع الطاقة من #النفط إلى الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يعد قوياً خاصة في الدول التي لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي مثل السعودية والعراق.

وأشار إلى أن السعودية لديها خطة طموحة لتطوير احتياطها غير التقليدي من الغاز الطبيعي وزيادة حجم إنتاج الغاز من 14 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 23 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2030، مشيرا إلى أن السعودية تستهدف إنتاج 58.7 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وعدلت مؤخرا مستهدفها ليصل إنتاجها إلى 27.3 جيجاوات بحلول 2023.

وذكر التقرير أن هناك مشروعات تقدر استثماراتها بقيمة 50 مليار دولار في السعودية متوقفة على التصميم ومنح العقود.

وقدر إجمالي الاستثمارات المقررة والمخطط لها في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة بنحو 1 تريليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تتطلب دعما تمويلياً كبيراً من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تتوافق مع أحجام الاحتياطات المالية الموجودة في دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.