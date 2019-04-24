الفالح: لا حاجة لتحرك فوري بعد إنهاء إعفاءات نفط إيران

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إنه لا يرى حاجة إلى زيادة #إنتاج_النفط على الفور بعد أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام الإيراني، لكنه أضاف أن تركيز بلاده سيظل منصباً على موازنة أسواق #النفط العالمية.



وقال الفالح إنه يسترشد بالعوامل الأساسية لسوق النفط، لا الأسعار، وإن مخزونات النفط العالمية تواصل الارتفاع.

وأضاف "أن إنتاج #السعودية من الخام سيظل في حدود التخفيضات التي تقودها #أوبك لكن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سيتجاوب مع حاجات عملائه.



وقال الفالح إنه "سيكون هناك تغيير طفيف للغاية" في إنتاج المملكة النفطي في مايو مقارنة مع الشهرين الأخيرين، وإن مخصصات خام أرامكو السعودية لشهر يونيو ستتقرر خلال أسبوعين.