تراجع طفيف للنفط بعد تطمينات حول وفرة الإمدادات

نزلت #أسعار_النفط اليوم الأربعاء في ظل إشارات على أن الأسواق العالمية مازالت تتلقى إمدادات كافية، على الرغم من أن الأسعار قفزت لأعلى مستوى في 2019 هذا الأسبوع بفعل سعي واشنطن لتشديد العقوبات على إيران.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 74.24 دولار للبرميل، منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.4% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.



وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.05 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتا أو 0.4% مقارنة مع التسوية السابقة.



وارتفعت أسعار النفط الخام للتسليم الفوري لأعلى مستوى في 2019 في وقت سابق من الأسبوع بعد أن قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها ستُنهي جميع الاستثناءات من #العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف واردات النفط من طهران اعتبارا من مايو أو مواجهة عقوبات من واشنطن.



وطُبقت العقوبات الأميركية على إيران المُصدرة للنفط في نوفمبر 2018، لكن واشنطن سمحت لأكبر مشتري الخام الإيراني بواردات محدودة منه لمدة ستة أشهر.



وقال جولدمان ساكس وباركليز هذا الأسبوع إن من المتوقع أن تشهد أسواق الخام العالمية شحا في الأمد القصير.



وعلى الرغم من شح السوق الفورية، يقول المحللون إن أسواق النفط العالمية مازالت تتلقى إمدادات كافية بفضل وفرة الطاقة الإنتاجية الفائضة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تهيمن عليها دول من الشرق الأوسط، فضلاً عن إنتاج روسيا والولايات المتحدة نفسها.



وقالت وكالة الطاقة الدولية في بيان أمس الثلاثاء إن الأسواق تتلقى إمدادات كافية وإن الطاقة الفائضة تظل عند مستويات مريحة.