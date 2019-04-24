صفقة عراقية صينية لمعالجة غاز حقل عملاق..وهذه التفاصيل

قال مسؤولان نفطيان إن #العراق وافق على صفقة مع الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية لإقامة مشروع لمعالجة #الغاز الطبيعي المستخرج إلى جانب النفط في #حقل_الحلفاية العملاق.



الحلفاية، الذي تديره بتروتشاينا، هو أكبر حقول شركة نفط ميسان، وينتج 370 ألف برميل يوميا من إجمالي إنتاج الشركة البالغ 510 آلاف برميل يوميا.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر تجارية إن شركة تسويق النفط العراقية " #سومو " باعت في عطاء مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في نهاية مايو أيار بعلاوة 56-70 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي.

وأضافت المصادر أن متعاملا صينيا اشتري الشحنة المخصصة للتحميل في 28-30 مايو أيار.



وقال متعامل إنه في حين تظل العلاوة الفورية مستقرة نسبيا مقارنة مع صفقات سابقة، فإن تكلفة الاحتفاظ بالشحنة لمدة شهر إلى يونيو حزيران، للتنافس مع شحنات أخرى، زادت إلى 80 سنتا للبرميل.