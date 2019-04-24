مخزونات النفط الأميركية ترتفع لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2017

أظهرت بيانات من إدارة معلومات #الطاقة_الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي بمقدار 5.5 مليون برميل، لتصل إلى 460.6 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2017.



وكان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.



وأشارت البيانات إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من #النفط_الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 877 ألف برميل يوميا إلى 7.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للواردات منذ منتصف فبراير.



ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفع إنتاج #الخام_الأميركي بمقدار 100 ألف برميل ليعود إلى مستواه القياسي المرتفع البالغ 12.2 مليون برميل يوميا.