اليابان.. إنهاء إعفاءات نفط إيران لن يعطل المعروض

قال رئيس جمعية البترول اليابانية، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات التي منحتها في السابق من العقوبات المفروضة على استيراد #النفط_الإيراني لن يسبب اضطرابا في الإمدادات المتجهة إلى اليابان، إذ إن شركات التكرير تدبر إمدادات بديلة.



وقال تاكاشي تسوكيوكا في مؤتمر صحافي "من المتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق 5 دولارات فوق المستوى الحالي البالغ

نحو 65 دولاراً أو دونه للأشهر القليلة القادمة".



وأضاف أنه لا يتوقع شحاً في #أسواق_النفط، حيث من المنتظر أن تتعاون الولايات المتحدة مع #السعودية والإمارات لإبقاء إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية مستقرة.



وطالبت الولايات المتحدة يوم الاثنين جميع مشتري الخام الإيراني بوقف استيراده بحلول أول مايو وإلا فسيواجهون عقوبات، في خطوة تهدف إلى خنق إيرادات طهران النفطية، مما دفع أسعار الخام القياسية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.

وتعد اليابان ضمن مجموعة الدول التي حصلت على إعفاءات من العقوبات في السابق.